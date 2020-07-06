В Сумах на опасном перекрестке может появиться светофор или «лежачий полицейский» По поручению мэра Сум Александра Лысенко департамент инфраструктуры города и КП «Дорремстрой» совместно с управлением патрульной полиции Сумщины проработают вопрос установления светофорного объекта или средств принудительного снижения скорости (так называемых «лежачих полицейских») на аварийно-опасном перекрестке ул. Черновола – ул. Пушкина вблизи школы №15.

Через указанный перекресток в течение дня проходит много детей, направляющихся в школу и из школы. Как показывает практика, на подобных участках одной только дорожной разметки и соответствующих дорожных знаков недостаточно, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения (в первую очередь детей), особенно в зимний период.

Недавно на указанном перекрестке произошла очередная авария – водитель сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. К счастью, ребенок остался жив. Учитывая, что это не редкий случай, родители учеников 15-й школы начали активно собирать подписи под обращением к мэру Сум с просьбой установить дополнительные технические средства регулирования дорожного движения на перекрестке ул. Черновола – ул. Пушкина.

Соответствующее поручение мэр поставил на контроль департамента инфраструктуры города, сообщает сайт КП «Дорремстрой».

Напомним6 таких поручений и обещаний было немало, однако ни на Ахтырской вблизи школы № 26, ни на Театральной площади «лежачих полицейских» не появилось…