Сумские тепловики «объяснили», откуда взялась абонплата за тепло

Вопросом поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко, котором его задавали многие сумчане.
- Сейчас много пишут в соцсетях об абонплате. Есть абонплата за тепло? – спросил он.
- Да, есть, - ответил директор "Сумытеплоэнерго". – Абонплата рассчитана в соответствии с калькуляцией, утверждённой приказом, и уже в платежных поручениях за ноябрь потребители получили начисления по абонплате.
- Нужно рассказать людям, что это за приказ, все объяснить, что происходит. Опубликуем на сайте горсовета.
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