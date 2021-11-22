Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:471249

Сумские тепловики «объяснили», откуда взялась абонплата за тепло

Директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин рассказал во время аппаратного совещания в мэрии 20 декабря.

Вопросом поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко, котором его задавали многие сумчане.

- Сейчас много пишут в соцсетях об абонплате. Есть абонплата за тепло? – спросил он.

- Да, есть, - ответил директор "Сумытеплоэнерго". – Абонплата рассчитана в соответствии с калькуляцией, утверждённой приказом, и уже в платежных поручениях за ноябрь потребители получили начисления по абонплате.

- Нужно рассказать людям, что это за приказ, все объяснить, что происходит. Опубликуем на сайте горсовета.

Общество Отопление
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Глуховский колледж может остаться без отопления
16.12.2021 10:05

Глуховский колледж может остаться без отопления

В Глуховском агротехническом профессиональном колледже СНАУ возникла угроза срыва отопительного сезона....

«Сумытеплоэнерго» заявило о проблемах с поставками угля
13.12.2021 13:11

«Сумытеплоэнерго» заявило о проблемах с поставками угля

На аппаратном совещании при мэре Сум 13 декабря представитель ООО «Сумытеплоэнерго» заявил о проблемах с поставками твердого топлива....

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ
13.12.2021 10:49

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко во время еженедельного аппаратного совещания сообщил, какие варианты рассматриваются сейчас в мэрии....

В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла
01.12.2021 12:36

В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла

На утро 1 декабря пять многоэтажек и несколько общежитий Сумского национального аграрного университета остались без отопления....

Треть сумчан снова могут оказаться без отопления
22.11.2021 11:46

Треть сумчан снова могут оказаться без отопления

У КСПУ новая проблема - не чем заплатить за электроэнергию....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.