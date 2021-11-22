Сумские тепловики «объяснили», откуда взялась абонплата за тепло Директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин рассказал во время аппаратного совещания в мэрии 20 декабря.

Вопросом поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко, котором его задавали многие сумчане.

- Сейчас много пишут в соцсетях об абонплате. Есть абонплата за тепло? – спросил он.

- Да, есть, - ответил директор "Сумытеплоэнерго". – Абонплата рассчитана в соответствии с калькуляцией, утверждённой приказом, и уже в платежных поручениях за ноябрь потребители получили начисления по абонплате.

- Нужно рассказать людям, что это за приказ, все объяснить, что происходит. Опубликуем на сайте горсовета.