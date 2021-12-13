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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:16284

У Сумского горсовета долг перед тепловиками 66 млн грн

Сумской городской совет должен ООО «Сумытеплоэнерго» 29,5 миллионов гривен.

Это сумма, которую должны компенсировать предприятию за разницу в тарифах за первые два месяца нынешней зимой. Такую информацию Суспільне в ответ на запрос в городской совет.

«Порядок возмещения потерь предприятий, обусловленных разницей между размерами экономически обоснованных и примененных тарифов», – объясняют ответ на запрос.

То есть 29,5 млн грн – это разница между принятыми тарифами на отопление и фактической стоимостью услуг. Как сообщалось ранее, горсовет имеет долг и перед Котельной Северного промузла – 36 млн грн.

Рассчитаться с предприятиями горсовет сможет после принятия бюджета на 2022 год. Однако сессию, на которой должны его принять уже трижды переносили.

Экономика Отопление Разница в тарифах
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