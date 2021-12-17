Сумские дорожники отказываются вакцинироваться

Об этом сегодня, 28 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
По его словам, молодежь на предприятиях отказывается вакцинироваться и поэтому он боится, что из-за нового приказа Минздрава об обязательном вакцинировании сотрудников местного самоуправления и коммунальных предприятий до 16 января, все доуедут в Польшу.
Мэр Сум Александр Лысенко на это парировал, что в Польше их точно вакцинируют. А его зам Тамара Ищенко сказала, что их вообще не пустят туда без прививки.
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