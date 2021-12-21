В ковидных стационарах Сум 65% больных невакцинированы Об этом сегодня, 28 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в течение минувшей недели общее количество первичных больных уменьшилась на 24% (всего заболело 264, в том числе 20 детей и 5 медработников), а количество активных больных сократилось на 28%. Умерло 13 человек. Продолжают болеть 909 жителей города. В городских больницах на стационарном лечении находится 138 человек (135 взрослых и 3 детей), занято 23% коек. Из общего количества взрослых, которые госпитализированы в стационары, 65 % – не вакцинированы от COVID-19. Среди получающих кислородную поддержку – 80% непривитых, а среди нуждающихся в интенсивной терапии в реанимации – 95%. Из 7 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, - шесть не вакцинированы от COVID-19.

Для госпитализации взрослых ковидных больных – 465 свободных коек, почти все обеспечены кислородом (460). Для детей незанятыми остаются 132 места, все с подачей кислорода. В больницы областного подчинения госпитализировано 108 горожан, 17 из них находятся в реанимации, 14 – на аппаратах ИВЛ.