В ковидных стационарах Сум 65% больных невакцинированы

По ее словам, в течение минувшей недели общее количество первичных больных уменьшилась на 24% (всего заболело 264, в том числе 20 детей и 5 медработников), а количество активных больных сократилось на 28%. Умерло 13 человек. Продолжают болеть 909 жителей города. В городских больницах на стационарном лечении находится 138 человек (135 взрослых и 3 детей), занято 23% коек. Из общего количества взрослых, которые госпитализированы в стационары, 65 % – не вакцинированы от COVID-19. Среди получающих кислородную поддержку – 80% непривитых, а среди нуждающихся в интенсивной терапии в реанимации – 95%. Из 7 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, - шесть не вакцинированы от COVID-19.
Для госпитализации взрослых ковидных больных – 465 свободных коек, почти все обеспечены кислородом (460). Для детей незанятыми остаются 132 места, все с подачей кислорода. В больницы областного подчинения госпитализировано 108 горожан, 17 из них находятся в реанимации, 14 – на аппаратах ИВЛ.
СOVID-19 подтвердили у 56 человек (Конотопский р-н – 6, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 40)....
COVID-19 подтвердили у 38 человек (Конотопский р-н – 4, Сумской р-н – 34)....
COVID-19 подтвердили у 106 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 111 человек (Конотопский р-н – 21, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 164 человек (Конотопский р-н – 57, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 21, Сумской р-н –...