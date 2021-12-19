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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео)

23 декабря в 13:58, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Заречная в с. Собич на Шосткинщине.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены дымоход и перекрытие потолка на площади 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 14:23 возгорание локализовали, а в 14:38 – потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

В этот же день в 17:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Черняховского в г. Глухов. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие на площади до 1 кв. м.

В 17:40 возгорание локализовали, а в 17:54 полностью ликвидировали.

Всего на тушение данных пожаров было привлечено 4 единицы специальной техники и 18 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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