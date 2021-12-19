Пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены дымоход и перекрытие потолка на площади 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.
В 14:23 возгорание локализовали, а в 14:38 – потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.
В этот же день в 17:22 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Черняховского в г. Глухов. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие на место вызова пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие на площади до 1 кв. м.
В 17:40 возгорание локализовали, а в 17:54 полностью ликвидировали.
Всего на тушение данных пожаров было привлечено 4 единицы специальной техники и 18 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
За прошедшие сутки спасатели Сумщины 5 раз ликвидировали возгорание жилых домах, которые возникали в Шосткинском, Сумском, Роменском районах и г....
21 декабря в 18:29, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Кашубовка в г....
20 декабря в 23:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвале 5-этажного жилого дома по ул....
19 декабря в 19.44 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома в с. Клышки Шосткинского района....
18 декабря в 18:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Скоропадского в г....