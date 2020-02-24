В Сумах будут чистить от снега чуть больше 10% улиц (список) КП «Дорремстрой» напоминает список дорог, тротуаров, мостов и путепроводов на территории областного центра, подлежащих зимнему содержанию в 2021 году.

Напомним, что это лишь около 90 улиц из более 700, которые находятся в Сумах (без учета внутриквартальных дорог и проездов), сообщает сайт предприятия.

Расширится ли этот перечень в 2022 году, или, наоборот, уменьшится или останется без изменений – будет зависеть от того, сколько средств будет предусмотрено в бюджете Сумской громады на содержание улично-дорожной сети.

В текущем году на эти услуги было выделено 53,9 млн. грн. при рассчитанной заказчиком потребности в 105 млн. грн. Поэтому внутриквартальные дороги и проезды, улицы частного сектора, а также дороги в окрестные села, входящие в состав Сумской ТГ, не вошли в договор на зимнее содержание, заключенный между департаментом инфраструктуры города и КП «Дорремстрой» на 2021 год.

Как сообщалось, департамент инфраструктуры города объявил тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений на территории Сумской городской ТГ в 2022 году на ожидаемую стоимость 130 млн. грн., но реальная сумма финансирования пока неизвестна.

Утвердить бюджет Сумской громады на 2022 год депутаты Сумского городского совета планируют на сессии 30 декабря.