Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины

«Я благодарю вас за патриотизм, за любовь к родной Сумщине, за то, что готовите проекты о наших современных героях, таких как Юрий Ветров, – отметил Вячеслав Печененко, обращаясь к участникам и куратору проекта Лидии Жало. – Продолжайте работать и участвовать в игре Кибержура. Пусть школьники Сумщины знают о своих героях, помнят их и уважают».
Киберджура – командно-штабная игра, ориентированная на образовательные учреждения и общественные организации национально-патриотического направления. "Киберджура" является новым направлением игры "Джура", которое создают на основе современных военных и специализированных киберплатформ.
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