Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины Награду представителям опорно-штурмовой команды джур-киборгов им. Юрия Ветрова Сумской школы № 19 им. М.С. Нестеровского за лучший ГИС-проект "Жизненный путь исторических фигур Украины" в конкурсе командно-штабной игры "Киберджура" вручил заместитель главы облгосадминистрации Вячеслав Печененко.

«Я благодарю вас за патриотизм, за любовь к родной Сумщине, за то, что готовите проекты о наших современных героях, таких как Юрий Ветров, – отметил Вячеслав Печененко, обращаясь к участникам и куратору проекта Лидии Жало. – Продолжайте работать и участвовать в игре Кибержура. Пусть школьники Сумщины знают о своих героях, помнят их и уважают».

Справка

Киберджура – командно-штабная игра, ориентированная на образовательные учреждения и общественные организации национально-патриотического направления. "Киберджура" является новым направлением игры "Джура", которое создают на основе современных военных и специализированных киберплатформ.