Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43381

Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины

Награду представителям опорно-штурмовой команды джур-киборгов им. Юрия Ветрова Сумской школы № 19 им. М.С. Нестеровского за лучший ГИС-проект "Жизненный путь исторических фигур Украины" в конкурсе командно-штабной игры "Киберджура" вручил заместитель главы облгосадминистрации Вячеслав Печененко.

«Я благодарю вас за патриотизм, за любовь к родной Сумщине, за то, что готовите проекты о наших современных героях, таких как Юрий Ветров, – отметил Вячеслав Печененко, обращаясь к участникам и куратору проекта Лидии Жало. – Продолжайте работать и участвовать в игре Кибержура. Пусть школьники Сумщины знают о своих героях, помнят их и уважают».

Справка

Киберджура – командно-штабная игра, ориентированная на образовательные учреждения и общественные организации национально-патриотического направления. "Киберджура" является новым направлением игры "Джура", которое создают на основе современных военных и специализированных киберплатформ.

Общество Киберджура Школа № 19
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

11.04.2018 09:21

Три сумские школы изменили название

На мартовской сессии городского совета депутаты поддержали решение об изменении названия трех общеобразовательных учебных заведений....

30.01.2017 11:09

В Сумах Чмырь собрался закрывать 19-ую школу?

Мэр Сум Александр Лысенко опроверг информацию о закрытии школы № 19....

26.12.2016 12:06

В Сумах задумались о спортзале для 19-ой школы

Мэр Сум дал поручение проработать вопрос с неотвечающим требованиям спортзалом в школе № 19....

В сумской школе №19 увековечили память о воине-земляке
12.05.2016 08:14

В сумской школе №19 увековечили память о воине-земляке

11 мая в Сумах торжественно открыли мемориальную доску военнослужащему-земляку Юрию Ветрову, который погиб, защищая целостность на независимость Украины....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 164 человек
Сегодня 09:02
Сумские биатлонисты с медалями в персьюте
Сегодня 13:42
126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році
Сегодня 13:09
Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки
Сегодня 12:41
Суд оштрафовал ахтырчанку за изготовление и распространение порно
Сегодня 12:14
Пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео)
Сегодня 12:13
В Сумах будут чистить от снега чуть больше 10% улиц (список)
Сегодня 12:10
Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины
Сегодня 11:43
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 11:16
На Сумщине открылся еще один центр дуального образования
Сегодня 11:15
Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки
Сегодня 10:41
Минкульт сообщает о планах «Большой Реставрации» усадьбы Харитоненко в Сумах
Сегодня 10:06
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
Сегодня 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Вчера 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Вчера 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.