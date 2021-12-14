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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:25708

В Сумах полиция охраны оперативно задержала воровку

Работник одного из магазинов одежды, увидев, как неизвестная женщина пытается вынести товар из магазина, не заплатив за него на кассе, нажал кнопку срочного вызова полиции.

Группа реагирования Управления полиции охраны прибыла на место происшествия и задержала злоумышленницу. Воровкой, которая путем совершения кражи из магазина решила поправить свое имущественное положение, оказалась 30-летняя сумчанка. Женщина две недели назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за подобные преступления. И снова принялась за старое.

Несколько дней назад она уже заходила в этот магазин с целью совершения кражи одежды. Тогда ей удалось свободно выйти из магазина с похищенной вещью. Но продавцы женщину запомнили, так что, когда она появилась в следующий раз, внимательно за ней наблюдали. А заметив, как с упакованными в пакеты вещами она, не заплатив, быстро вышла из магазина, вызвали полицию.

Оперативно прибыв на место происшествия, полицейские задержали злоумышленницу. В двух собранных ею полиэтиленовых пакетах находилось семь свитеров из торгового зала магазина. Как сообщила правоохранителей сама злоумышленница, она планировала их продать.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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