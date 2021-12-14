В Сумах полиция охраны оперативно задержала воровку

Группа реагирования Управления полиции охраны прибыла на место происшествия и задержала злоумышленницу. Воровкой, которая путем совершения кражи из магазина решила поправить свое имущественное положение, оказалась 30-летняя сумчанка. Женщина две недели назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за подобные преступления. И снова принялась за старое.
Несколько дней назад она уже заходила в этот магазин с целью совершения кражи одежды. Тогда ей удалось свободно выйти из магазина с похищенной вещью. Но продавцы женщину запомнили, так что, когда она появилась в следующий раз, внимательно за ней наблюдали. А заметив, как с упакованными в пакеты вещами она, не заплатив, быстро вышла из магазина, вызвали полицию.
Оперативно прибыв на место происшествия, полицейские задержали злоумышленницу. В двух собранных ею полиэтиленовых пакетах находилось семь свитеров из торгового зала магазина. Как сообщила правоохранителей сама злоумышленница, она планировала их продать.
В полиции возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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