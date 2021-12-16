В Сумах спустя 3 года завершили проект общественного бюджета Два стола для настольного тенниса во дворе дома по ул.Лебединская установили как никогда во время.

21 декабря во дворе дома по ул. Лебединская, 6 установили два теннисных стола в рамках общественного бюджета еще 2018 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал инициатор проекта Владислав Диброва.

«Сьогодні закрив для себе одне питання, що тривало досить чимало часу – три роки (якраз як обіцяного чекають ))))))

Спасибі, Бессараб Виталий, що так сильно виручив і не зійшов з дистанції як попередні 4 підрядники. Спасибі Суми. Бюджет небайдужості (Громадський бюджет) за можливість робити наш дворик кращим(тепер думатиму над освітленням, над футбольним майданчиком, над облаштуванням смітника). Спасибі Андрій Моша за те, що вкладається і переживає за цей інструмент громадської участі, за переживання та поради куди бігти та що робити. Спасибі Департаменту інфраструктури міста за терпіння і допомогу в реалізації та що ми таки «доколихали» столи. Спасибі всім, моїм друзям та просто хорошим людям, що підтримали проєкт голосом на стадії голосування – ваші голосування дають мені сили та віру, що є для кого щось робити в місті Суми і потрібно це робити», - написал он.