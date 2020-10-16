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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:15381

На Сумщине задержали двух вымогателей

По подозрению в вымогательстве средств задержаны двое конотопчан.

При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры по подозрению в вымогательстве и получении средств задержаны двое жителей г. Конотоп (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, задержанные, угрожая физической расправой, систематически требовали средства у местных жителей. В частности, задокументировано, как они угрожали насилием 35-летнему мужчине и требовали «дань». Непосредственно после того, как потерпевший 20 декабря передал вымогателям 4 тыс. грн, их задержали в порядке ст. 208 УПК.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливается точное количество потерпевших, а также проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

Противоправная деятельность лиц приостановлена по материалам и оперативному сопровождению Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции с привлечением спецподразделения КОРД сотрудниками Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вымогательство
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