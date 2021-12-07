В Сумах полицейский вымогал взятку у иностранца, совершившего смертельное ДТП Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии ДВБ Нацполиции задержали следователя Сумского райуправления полиции во время получения взятки от гражданина Нигерии, который в 2020 году совершил смертельное ДТП.

По предварительной информации, полицейский расследовал происшествие в Сумах, в котором погиб человек. Вместо должного расследования правоохранитель решил заработать. Он потребовал у фигуранта 2,6 тысячи долларов США, за которые обещал вернуть автомобиль и закрыть уголовное производство.

16 декабря 2021 года полицейский задержан при получении взятки от иностранца.

Решается вопрос по уведомлению о подозрении по статье вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Готовится ходатайство об отстранении от занимаемой должности.

Кроме того, устанавливаются возможные соучастники уголовного преступления из работников полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР и СБУ, сообщает ГБР.