За підтримки ЄС сім громад Сумської області розроблять стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час У рамках «Програми ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України» Тростянецька, Краснопільська, Липоводолинська, Ямпільська, Білопільська, Новослобідська та Шосткинська громади Сумскої області підписали Меморандуми про співпрацю з німецькою компанією виконавцем Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), що розширює партнерства проєкту до 71 громади.

Проєкт співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Громади розроблятимуть стратегії соціальних, медичних та адміністративних установ, які будуть спрямовані на підвищення якості найважливіших послуг населенню.

«Якісне обслуговування в медичній, адміністративній та соціальній сферах посилить єдність громад та їхню стійкість до гібридних загроз. Участь у проєкті покращить здатність громади успішно долати кризи, включно з пандемією COVID-19, та продовжувати залучення інвестицій у послуги населенню», — зазначила Надія Вертебна, менеджерка програми ЄС Міцні Регіони (EU4Resilient Regions) Представництва ЄС в Україні.

Стратегічне планування дозволить установам врахувати потреби громади та громадян. На другому етапі, пріоритетні заходи зі стратегій будуть реалізовані за сприяння ЄС та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Також процес планування сприятиме обміну знаннями та досвідом між громадами щодо інновацій та передового досвіду.

«Громади стикаються з такими проблемами, як недостатня цифровізація закладів, проблеми комунікації між центром громади та оточуючими селами, потреба у навчанні персоналу, відсутність професійного обладнання. Наша робота з громадами буде спрямована на те, щоб подібні проблеми були враховані в конкретних заходах стратегій», — сказала Маргарет Якобі, керівниця компоненту Проєкту в німецькій компанії GIZ.

Поряд з роботою над стратегічними заходами керівництво та працівники установ та місцевої ради матимуть можливість підвищити свою кваліфікацію на спеціалізованих тренінгах, які проводимуть міжнародні та національні експерти.

Додаткова інформація:

Проєкт «Програма ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України» співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Це частина заходів ЄС вартістю 30 мільйонів євро, які мають на меті підвищити стійкість України та сприяти зміцненню прогресу в її реформах та згуртованості суспільства в масштабі всієї країни. Проєкт працює з громадами 10 південних та східних областей України, щоб забезпечити мешканцям комфортний та ефективний доступ до якісних місцевих адміністративних, медичних та соціальних послуг.

За додатковою інформацією звертайтеся до Андрія Федотова за адресою andrii.fedotov@giz.de або за номером +38 068 396 37 91