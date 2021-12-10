Полицейского, подозреваемого в вымогательстве взятки с иностранца, совершившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест

Сегодня, 17 декабря, Заречный районный суд г. Сумы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей правоохранителя, подозреваемого в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, мужчина получил около 2 500 долларов за содействие в решении вопроса о возвращении автомобиля и закрытии уголовного производства.
Следственный судья Евгений Янголь решил отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест.
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