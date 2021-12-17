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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:49530

На Сумщине будут судить банду вымогателей

За вымогание средств у жителей г. Конотоп будут судить четырех участников организованной группы.

Сумской областной прокуратурой утвержден и 9 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы, которые требовали средства у жителей г. Конотоп (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, 36-летний конотопчанин в августе 2021 года создал организованную группу с целью получения дохода путем вымогательства средств с лиц, ранее привлекаемых к уголовной ответственности и причастных к противоправным действиям. К такой преступной деятельности мужчина привлек трех знакомых. Действуя в составе организованной группы, обвиняемые, запугивали и избивали потерпевших, угрожая им физической расправой, требовали средства. В частности, задокументировано как участники группы требовали по 5 тыс. грн у двух местных жителей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие платили дань вымогателям. Деятельность группы приостановлена в декабре 2021 года.

Противоправная деятельность лиц разоблачена по материалам и оперативному сопровождению Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции с привлечением спецподразделения КОРД сотрудниками Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вымогательство
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