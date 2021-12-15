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Сегодня 14:17258

Доверие украинцев к Юрию Бойко и ОП-ЗЖ растёт: данные соцопроса

Согласно результатам опроса, проведённого «Украинской социологической группой», если бы президентские и парламентские выборы проходили сейчас, среди потенциальных претендентов на пост Президента Украины наибольшие шансы на победу имели бы Владимир Зеленский и Юрий Бойко, а партиями-лидерами стали бы «Слуга народа» и «Оппозиционная Платформа - За Жизнь».

Так, согласно результатам опроса, за В.Зеленского проголосовали бы 21,0% респондентов, а за Ю.Бойко – 16,1% (среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором).

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Петра Порошенко готовы поддержать 15,3% опрошенных, Юлию Тимошенко – 10,6%, Дмитрия Разумкова – 7,6%, Игоря Смешко – 6,3% голосов. Остальных политиков поддерживают менее 5% респондентов (в каждом отдельном случае).

В случае проведения парламентских выборов на данный момент наилучшие шансы попасть в Верховную Раду имеют шесть партий. Возглавляют электоральный рейтинг партия «Слуга народа» и «Оппозиционная Платформа – За Жизнь».

За «Слугу народа» готовы проголосовать 18,2% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 

На втором месте – «Оппозиционная Платформа – За Жизнь»: ее поддерживают 16,5% опрошенных. На третьем – «Европейская солидарность» с показателем поддержки 15,8%.

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Также 5%-й барьер преодолевают: «Батькивщина» (10,2%), партия Дмитрия Разумкова (7,0%), «Сила и Честь» (6,2%). Остальные партии имеют менее 5% поддержки (в каждом отдельном случае).

Опрос проведен «Украинской социологической группой» во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "face-to-face". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

 
Политика
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