Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:45556

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки

20 декабря в 23:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвале 5-этажного жилого дома по ул. Августовская в Сумах.

Сообщил о пожаре житель 1-го этажа, который почувствовал резкий запах дыма в квартире. На место происшествия был направлен очередной караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на помещения, расположенные на 1-м этаже.

В 23:28 возгорание локализовали, а в 23:31 – израсходовав на тушение почти 1 тонн вводы, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пожарные тушили деревянный дом (видео)
Вчера 17:21

На Сумщине пожарные тушили деревянный дом (видео)

19 декабря в 19.44 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома в с. Клышки Шосткинского района....

В Шостке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
19.12.2021 13:27

В Шостке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

18 декабря в 18:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Скоропадского в г....

На Сумщине, ликвидируя возгорание в доме, удалось спасти 2 жилых дома
19.12.2021 13:26

На Сумщине, ликвидируя возгорание в доме, удалось спасти 2 жилых дома

18 декабря в 17:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Вишневая в с....

На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание нежилых домов
18.12.2021 17:53

На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание нежилых домов

17 сентября в 11:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания по ул. Хаврковская в с....

Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
17.12.2021 16:00

Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

16 декабря в 23:08, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Платона Шупика в...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 122 человек
Сегодня 09:04
Доверие украинцев к Юрию Бойко и ОП-ЗЖ растёт: данные соцопроса
Сегодня 14:17
На Сумщине задержали двух вымогателей
Сегодня 14:15
За підтримки ЄС сім громад Сумської області розроблять стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час
Сегодня 13:59
Сумчане самостоятельно задержали мужчину, который похитил сумку
Сегодня 13:56
Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку
Сегодня 13:50
Сумські рятувальники продовжують профілактичну роботу з підростаючим поколінням
Сегодня 13:21
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки
Сегодня 12:45
Сумские биатлонисты с медалями в масс-старте
Сегодня 12:40
В Сумах на майдане митинговали «фрунзенцы»
Сегодня 11:59
В Сумах снова подорожал вывоз мусора
Сегодня 11:29
«ЄПідтримка» бізнесу: хто може стати учасником програми
Сегодня 11:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.