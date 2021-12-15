В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки 20 декабря в 23:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвале 5-этажного жилого дома по ул. Августовская в Сумах.

Сообщил о пожаре житель 1-го этажа, который почувствовал резкий запах дыма в квартире. На место происшествия был направлен очередной караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на помещения, расположенные на 1-м этаже.

В 23:28 возгорание локализовали, а в 23:31 – израсходовав на тушение почти 1 тонн вводы, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.