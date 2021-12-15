Маленьких жителів Сумщини запрошують до участі в конкурсі дитячого малюнка Традиційно з нагоди Дня охорони праці в Україні проводиться Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Конкурсні роботи мають висвітлювати тему охорони праці та промислової безпеки, а саме: безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.

Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам конкурсу. Додатково звертаємо увагу учасників на вимоги до малюнків, зазначені у положенні про конкурс. Роботи без підпису, зазначеного контактного телефону прийматися не будуть.

Організатори конкурсу - науково-виробничий журнал «Охорона праці», Державна служба України з питань праці.

Конкурс проводиться у два етапи. Відбірковий регіональний тур: жовтень 2021 року – лютий 2022 року. Фінал: березень – квітень 2022 року, м. Київ.

До фіналу конкурсу Управлінням Держпраці у Сумській області будуть надіслані роботи переможців відбіркового регіонального етапу, які посядуть 1-3-тє місця у кожній із вікових категорій учасників.

Конкурсні роботи приймаються Управлінням Держпраці в Сумській області до 15 лютого 2022 року за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 32, телефон для довідок (0542) 22-55-02.

З Положенням про проведення конкурсу можна ознайомитись за посиланням https://cutt.ly/GRQeXQo.

Детальніше – за посиланням: https://bit.ly/3F4adDT.