Сумская лучница выиграла турнир в Берлине

В соревнованиях приняла участие сумчанка Полина Родионова, которая выигрывала медаль здесь ровно 10 лет назад, когда стала второй. На этот раз она опередила 60 других лучниц и стала победительницей.
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