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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская лучница выиграла турнир в Берлине

17-19 декабря в Берлине проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука Berlin Open 2021.

В соревнованиях приняла участие сумчанка Полина Родионова, которая выигрывала медаль здесь ровно 10 лет назад, когда стала второй. На этот раз она опередила 60 других лучниц и стала победительницей.

Спорт Полина Родионова Стрельба из лука
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