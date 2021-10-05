Сумская лучница выиграла турнир в Берлине 17-19 декабря в Берлине проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука Berlin Open 2021.

В соревнованиях приняла участие сумчанка Полина Родионова, которая выигрывала медаль здесь ровно 10 лет назад, когда стала второй. На этот раз она опередила 60 других лучниц и стала победительницей.