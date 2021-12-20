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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28273

Сумские лучники отобрались на чемпионат Европы

Во Львове завершились отборочные соревнования в сборную Украины, которая поедет на чемпионат Европы в Словении.

Оказывается, в Украине выиграть чемпионат Украины недостаточно, чтобы попасть в сборную. Поэтому проводятся дополнительные соревнования среди ТОП-6 украинского чемпионата, который проходил две недели назад в Сумах. На нем чемпионкой стала сумчанка Полина Родионова, второе место занял Алексей Гунбин. Теперь им пришлось доказывать свою состоятельность еще раз. И знаете, удалось. К тому же в сборную попали не только они. Итак, состав национальной сборной Украины: Лисняк Владислав, Гунбин Алексей, Овчинников Артем, Родионова Полина среди взрослых и Коваль Дарья среди юниоров.

Спорт Стрельба из лука
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