Сумские лучники отобрались на чемпионат Европы Во Львове завершились отборочные соревнования в сборную Украины, которая поедет на чемпионат Европы в Словении.

Оказывается, в Украине выиграть чемпионат Украины недостаточно, чтобы попасть в сборную. Поэтому проводятся дополнительные соревнования среди ТОП-6 украинского чемпионата, который проходил две недели назад в Сумах. На нем чемпионкой стала сумчанка Полина Родионова, второе место занял Алексей Гунбин. Теперь им пришлось доказывать свою состоятельность еще раз. И знаете, удалось. К тому же в сборную попали не только они. Итак, состав национальной сборной Украины: Лисняк Владислав, Гунбин Алексей, Овчинников Артем, Родионова Полина среди взрослых и Коваль Дарья среди юниоров.