В Сумах стартовал чемпионат Украины по стрельбе из лука 11-13 января в Сумах проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Турнир проходит в манеже СумГУ. Вход для зрителей свободный, но с ковид-сертификатами. Сегодня личные стрельбы начали мужчины, женщины, юниоры и юниорки. Стрелять будут еще до 17.15. Завтра – с 10.00 до 15.35, в четверг – с 9.30 до 12.25.