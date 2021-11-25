В Сумах стартовал чемпионат Украины по стрельбе из лука

Турнир проходит в манеже СумГУ. Вход для зрителей свободный, но с ковид-сертификатами.
Сегодня личные стрельбы начали мужчины, женщины, юниоры и юниорки. Стрелять будут еще до 17.15.
Завтра – с 10.00 до 15.35, в четверг – с 9.30 до 12.25.
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