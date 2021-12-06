Сумские лучники стали чемпионами Украины Сегодня, 13 января, в Сумах завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Турнир проходил в манеже СумГУ. Сегодня проходили командные соревнования. Среди мужчин победу одержали сумчане Алексей Гунбин, Владислав Лесняк и Артем Овчинников. Среди женщин третье место заняли Полина Родионова, Ирина Хочина и Богдана Гапон. Среди юниорок четвертое место заняли Ника Цымбалюк, Дарья Коваль и Мария Коляда.