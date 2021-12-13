Шосткинские хоккеисты – вторые в высшей лиге 17-19 декабря в Шостке прошел первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд высшей лиги.

По итогам первого тура лидирующее положение занимает команда «Сборная Черновицкой обл/ХК «Черновцы-1» - 24 очка (6 побед). Эту команду можно назвать командой ветеранов хоккея. Но эти мужики показывают молодежи, как надо сражаться, думать на поле и стремиться побеждать. Далее расположились команды- молодёжки - ХК «Шостка-Барса» (17 очков) и ДЮСШ «Авангард» г.Калиновка (16). В этих командах играют ребята не старше 20 лет. Правда шосткинцы усилены двумя играющими тренерами, но в стартовом составе выходит молодежь. Наши земляки одержали в 6 играх 3 победы (над Сборной Черкасской области – ШВСМ 7:4, ОШВСМ ХК «Феникс» Житомирская обл. 6:1 и Сборная Черновицкой области – ХК «Черновцы-2» 12:4), сделали 2 ничьи (ХК «Винница/ГДЮСШ №1» 5:5 и ДЮСШ «Авангард» Калиновка 3:3) и проиграли лидерам (5:10).

Второй тур состоится в конце января в Житомире.