Сумские лучницы стали чемпионками Европы В Словении проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука.

Женская команда в составе сумчанки Полины Родионовой, выпускницы СумГПУ Анастасии Павловой из Новой Каховки и львовянки Вероники Марченко стала золотой. Они по очереди перестреляли сборные Молдовы 6:0, России 5:1 и Турции 6:0.

Мужская команда – сумчане Артем Овчинников, Владислав Лисняк и студент СумГПУ Иван Кожокар из Черновцов – перестреляла исландцев 6:0, россиян 5:4, в полуфинале проиграли французам, а в матче за «бронзу» встретятся с турками.

Женская юниорская сборная – Дзенислава Чернык, Жанна Наумова и сумчанка Дарья Коваль – стала чемпионом, обойдя грузинок 6:0, турчанок 5:1 и итальянок 6:0.

Юниорская команда – Никита Дуняшев, Александр Криворучко и Александр Панцыру – заняли третье место.

В личных стрельбах Полина Родионова была лучшей в квалификации, однако уступила в 1/8 финала. А Анастасия Павлова и Вероника Марченко еще встрется в бронзовом поединке.

Наши мужчины выбыли на ранних стадиях – 1/16 – 1/8.

Юниорам Александру Криворучко и Дзениславе Чернык еще предстоят золотые финалы. Остальные проиграли на стадии 1/8 – ¼.