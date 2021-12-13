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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:55416

На Сумщине сбили двух велосипедистов: женщина скончалась, водитель скрылся

Полицейские устанавливают личность водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия.

В результате произошедшего сегодня вечером дорожно-транспортного происшествия на въезде в город Ворожба двое велосипедистов получили телесные повреждения. Как результат – женщина скончалась в «скорой», а мужчина сейчас находится в больнице.

Как предварительно установили сотрудники полиции, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух велосипедистов и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские принимают все меры по установлению личности водителя.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Сумщины.

Право Сбил и скрылся Смертельное ДТП
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