На Сумщине сбили двух велосипедистов: женщина скончалась, водитель скрылся Полицейские устанавливают личность водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия.

В результате произошедшего сегодня вечером дорожно-транспортного происшествия на въезде в город Ворожба двое велосипедистов получили телесные повреждения. Как результат – женщина скончалась в «скорой», а мужчина сейчас находится в больнице.

Как предварительно установили сотрудники полиции, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух велосипедистов и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские принимают все меры по установлению личности водителя.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Сумщины.