На Сумщине сбили двух велосипедистов: женщина скончалась, водитель скрылся

В результате произошедшего сегодня вечером дорожно-транспортного происшествия на въезде в город Ворожба двое велосипедистов получили телесные повреждения. Как результат – женщина скончалась в «скорой», а мужчина сейчас находится в больнице.
Как предварительно установили сотрудники полиции, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух велосипедистов и уехал в неизвестном направлении.
Полицейские принимают все меры по установлению личности водителя.
По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает полиция Сумщины.
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