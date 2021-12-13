За два дня до открытия детсад в Сумах за 100 млн грн до сих пор без павильонов Как обещал мэр Сум Александр Лысенко, уже в понедельник, 20 декабря, дети пойдут в новый детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне.

Его открытие переносили несколько раз – 24 августа, ноябрь, начало декабря, и вот 20 декабря. Однако за два дня до открытия на территории детсада нет павильонов, да и детские площадки не соответствуют нарисованным на баннерах.

Напомним: детсад на 160 мест обошелся налогоплательщикам примерно в 100 млн грн, построен он на малюсенькой территории, совсем не в том месте, где планировалось, так как нужный земельный участок отдали под прокурорский дом. Также в этом районе крайне не хватает школы, их там попросту нет…

Напомним: предыдущий достроенный детсад «Яблонька» на Химгородке около года принимал детей, не имея ни одной качели, горки или песочницы.