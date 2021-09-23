На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой» 17 декабря в 15:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля «скорой помощи» в г. Ромны.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля повышенной проходимости отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжило движение.

Всего к оказанию помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.