На Сумщине перевернулась легковушка: пострадала пассажирка

Сегодня, 18 декабря, в селе Гамалеевка Шосткинского района в результате перекидывания легковушки травмировалась пассажирка, доставленная в больницу. По предварительным данным, автомобиль ЗАЗ, под управлением 42-летнего водителя, выехал на левую обочину, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 38-летняя пассажирка этого авто получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Ею сейчас занимаются медики.
В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает полиция Сумщины.
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