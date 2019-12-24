Громады Сумщины при поддержке ЕС разработают стратегии, направленную на обеспечение качественных и доступных услуг даже в кризисное время

Проект софинансируется Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Громады будут разрабатывать стратегии социальных, медицинских и административных учреждений, которые будут направлены на повышение качества важнейших услуг населению.
«Качественное обслуживание в медицинской, административной и социальной сфере усилит единство громад и их устойчивость к гибридным угрозам. Участие в проекте улучшит способность общества успешно преодолевать кризисы, включая пандемию COVID-19, и продолжать привлечение инвестиций в услуги населению», — отметила Надежда Вертебная, менеджер программы ЕС Крепкие Регионы (EU4Resilient Regions) Представительства ЕС в Украине.
Стратегическое планирование позволит учреждениям учитывать потребности общества и граждан. На втором этапе приоритетные меры по стратегиям будут реализованы при содействии ЕС и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Также процесс планирования будет способствовать обмену знаниями и опытом между громадами по инновациям и передовому опыту.
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