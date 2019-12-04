Липоводолинська громада визначила три головні напрямки свого розвитку та затвердила стратегію до 2027 року Розробка стратегії відбувалася за експертної Програми «U-LEAD з Європою».

Згідно з документом громада планує розвивати місцеву економіку, підприємництво та людський капітал, а також працювати над збереженням довкілля, відновленням і сталим використанням природних ресурсів, створенням безпечного та комфортного життєвого середовища.

Серед запланованих проєктів: розширення спортивної інфраструктури, термодернізація бюджетних закладів, зміцнення матеріальної бази комунальних підприємств, розбудова оптимальної мережі закладів освіти, сприяння кооперативному руху, запровадження відеоспостереження «Безпечна громада» на території всієї громади, модернізація музеїв, сприяння створенню сільських музеїв, створення молодіжної ради.

«Робота над стратегією розпочалася відразу після утворення Липоводолинської громади у 2019 році. Стало зрозумілим, щоб на рівні конкурувати з іншими громадами, необхідно згуртуватися навколо визначеної місії і керуватися нею. Ми подали заявку на конкурс від Програми «U-LEAD з Європою» щодо супроводу розробки стратегії. Як результат – маємо затверджений документ, що визначає головні напрямки розвитку нашої громади.

Висловлюю слова вдячності експертам Програми U-LEAD за професіоналізм та кваліфікований, справді «експертний» підхід до створення документу такого рівня, без їх участі Липоводолинська громада не мала би стратегії. Впровадження положень стратегії розвитку громади є досить кропіткою працею, але впевний, що зусиллями депутатського корпусу та виконавчих органів ради нам це вдасться», - зазначив секретар Липоводолинської селищної ради Ростислав Савченко.

«Наявність у територіальних громадах такого документу як стратегія розвитку набуває дедалі більшого значення. У межах держави відбувається перехід на трирівневе стратегічне планування (державне, регіональне, місцеве - на рівні громад) та переорієнтація проектної діяльності у напряму досягнення саме стратегічних цілей.

Липоводолинська територіальна громада дуже вчасно (ще торік) прийняла рішення про необхідність розробки такого важливого документу і вже сьогодні - успішно втілила свої задуми у життя. Ми ж раді бути корисними для громад Сумщини та продовжуємо роботу у цьому напрямку», - прокоментувала керівниця Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Марина Лобова.