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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32257

Новослободская, Поповская, Чернеччинская и Шосткинская громады будут разрабатывать стратегии развития совместно с U-LEAD

По результатам конкурсного отбора указанные четыре громады с Сумщины получат экспертную помощь по разработке стратегий местного развития от U-LEAD с Европой.

Всего было отобрано 96 территориальных громад из всех областей Украины.

«Сотрудничество с U-LEAD в указанном направлении предусматривает годовой обучающий онлайн цикл по пошаговой разработке стратегии развития, а также консультативную поддержку от эксперта громадам в подготовке и проведении заседаний рабочей группы, которая будет работать над разработкой стратегии», - отметила Марина Лобова, руководительница Регионального офиса U-LEAD с Европой в Сумской области.

С громадами будут работать эксперты по разработке стратегий местного развития Программы U-LEAD с Европой. Специалисты из громад-победителей будут участвовать в специально разработанных учебных мероприятиях по внедрению цикла стратегирования, которые будут проводить эксперты, имеющие многолетний опыт практической подготовки стратегий и внедрение менторства для представителей территориальных громад по этому вопросу.

Отобранные громады получат индивидуальную экспертную помощь на сложных этапах стратегирования или каждый раз, когда будут чувствовать необходимость дополнительной экспертной поддержки и станут участниками обучения по привлечению заинтересованных сторон к принятию решений, а также надлежащей коммуникации.

Также в рамках поддержки U-LEAD громады смогут работать совместно с коллегами из других громад, тоже разрабатывающих стратегии, смогут обменяться опытом, практиками. Предполагается также возможность принять участие в учебной программе по управлению проектным циклом, что усилит деятельность по разработке стратегии на этапе работы с проектами.

Общество Стратегия развития
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
17.30
Jazz-fusion band "Aramis"
Jazz-fusion band "Aramis"
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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