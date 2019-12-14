Новослободская, Поповская, Чернеччинская и Шосткинская громады будут разрабатывать стратегии развития совместно с U-LEAD По результатам конкурсного отбора указанные четыре громады с Сумщины получат экспертную помощь по разработке стратегий местного развития от U-LEAD с Европой.

Всего было отобрано 96 территориальных громад из всех областей Украины.

«Сотрудничество с U-LEAD в указанном направлении предусматривает годовой обучающий онлайн цикл по пошаговой разработке стратегии развития, а также консультативную поддержку от эксперта громадам в подготовке и проведении заседаний рабочей группы, которая будет работать над разработкой стратегии», - отметила Марина Лобова, руководительница Регионального офиса U-LEAD с Европой в Сумской области.

С громадами будут работать эксперты по разработке стратегий местного развития Программы U-LEAD с Европой. Специалисты из громад-победителей будут участвовать в специально разработанных учебных мероприятиях по внедрению цикла стратегирования, которые будут проводить эксперты, имеющие многолетний опыт практической подготовки стратегий и внедрение менторства для представителей территориальных громад по этому вопросу.

Отобранные громады получат индивидуальную экспертную помощь на сложных этапах стратегирования или каждый раз, когда будут чувствовать необходимость дополнительной экспертной поддержки и станут участниками обучения по привлечению заинтересованных сторон к принятию решений, а также надлежащей коммуникации.

Также в рамках поддержки U-LEAD громады смогут работать совместно с коллегами из других громад, тоже разрабатывающих стратегии, смогут обменяться опытом, практиками. Предполагается также возможность принять участие в учебной программе по управлению проектным циклом, что усилит деятельность по разработке стратегии на этапе работы с проектами.