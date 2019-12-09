Будівництво сучасного стадіону, Центру безпеки, створення промислового парку: Краснопільська громада розробила стратегію розвитку

За повідомленням Краснопільського селищного голови
Юрія Яремчука, у документі визначено п’ять стратегічних напрямків розвитку громади: громада для людей, здорова громада, процвітаюча громада, спортивна громада, інтегрована громада.
Серед наймасштабніших проєктів, що планують втілити в рамках стратегії: створення Центру безпеки громади, двох поліцейських станцій, створення багатофункціональної лікарні вторинного рівня, створення промислового парку, будівництво спортивного комплексу для 6 видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, воркаут, великий теніс, лижеролерна траса).
«Попередню стратегію розвитку нашої громади на період 2017-2021 рр., ми також розробляли спільно з експертами
U-LEAD. Задоволені попереднім досвідом та результатами співпраці, вирішили спробувати вибороти на основі конкурсу експертну підтримку щодо нової стратегії та перемогли у відборі.
У процесі розробки стратегії експерти U-LEAD надавали нам консультаційні послуги з питань, які належать до усіх аспектів стратегічного планування та розвитку громади, здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз. Дуже дякуємо за підтримку нашої громади», - зазначив Юрій Яремчук.
«Краснопільська громада вже другий раз звертається до нас за експертним супроводом в розробці стратегії розвитку, ми раді їх ініціативі, вдячні за їх оцінку нашої спільної роботи.
Програма U-LEAD з 2016 року надає підтримку громадам на шляху розвитку та становлення. Ми продовжуємо підтримувати територіальні громади, які прагнуть розбудовувати власний розвиток, базуючись на кращих вітчизняних та європейських практиках», - підсумувала керівниця ULEAD Сумський регіональний офіс
Марина Лобова.