Будівництво сучасного стадіону, Центру безпеки, створення промислового парку: Краснопільська громада розробила стратегію розвитку Стратегія розрахована на період 2021-2030 рр. та була розроблена за підтримки U-LEAD, документ вже затверджено на сесії Краснопільської селищної ради.

За повідомленням Краснопільського селищного голови Юрія Яремчука, у документі визначено п’ять стратегічних напрямків розвитку громади: громада для людей, здорова громада, процвітаюча громада, спортивна громада, інтегрована громада.

Серед наймасштабніших проєктів, що планують втілити в рамках стратегії: створення Центру безпеки громади, двох поліцейських станцій, створення багатофункціональної лікарні вторинного рівня, створення промислового парку, будівництво спортивного комплексу для 6 видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, воркаут, великий теніс, лижеролерна траса).

«Попередню стратегію розвитку нашої громади на період 2017-2021 рр., ми також розробляли спільно з експертами U-LEAD. Задоволені попереднім досвідом та результатами співпраці, вирішили спробувати вибороти на основі конкурсу експертну підтримку щодо нової стратегії та перемогли у відборі.

У процесі розробки стратегії експерти U-LEAD надавали нам консультаційні послуги з питань, які належать до усіх аспектів стратегічного планування та розвитку громади, здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз. Дуже дякуємо за підтримку нашої громади», - зазначив Юрій Яремчук.