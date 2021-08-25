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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Полиция Сумщины рассказала, как обнаружили тела без вести пропавших рыбаков (видео)

Почти двое суток продолжались поиски без вести пропавших шосткинцев, которые уехали рыбачить на озеро в нескольких километрах от Шостки, и пропали вместе с автомобилем.

Напомним, что двое жителей Шостки, которым 50 и 51 год, уехали рыбачить 13 декабря на озеро вблизи села Ображеевка Шосткинского района. На следующий день они на связь с родными не вышли, а мобильные телефоны были выключены. Пропал также автомобиль с прицепом, на котором они передвигались.

«Почти двое суток продолжались поиски без вести пропавших мужчин и их транспортного средства. За это время полицейские просмотрели видео с уличных камер видеонаблюдения, отслеживая движение пропавших шесткинцев, опросили около сотни граждан - жителей села Ображеевка, местных рыбаков, знакомых и близких мужчин. Также были обследованы берега водоема и само озеро. К сожалению, указанные граждане нашли уже мертвыми, без признаков насильственной смерти», - рассказывает Юрий Лысак, заместитель начальника Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области – начальник следственного отдела.

При обследовании дна водоема водолазы нашли автомобиль и прицеп. Когда же легковушку вытащили из воды, оказалось, что тела без вести пропавших находились внутри.

По предварительным данным, автомобиль с рыбаками в салоне скатился в озеро, и люди не смогли самостоятельно выбраться из него.

Полицейские в рамках ранее открытого уголовного производства продолжают проводить необходимые следственные действия, устанавливая причины и обстоятельства трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести
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