На Сумщине авто перевернулось в кювет: водитель погиб В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Кушниры Роменского района погиб 55-летний водитель автомобиля Ауди.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 16 часов 30 минут, на автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи села Кушниры Роменского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi А6 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего автомобиль перевернулся, водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Два других пассажира повреждения не получили.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.