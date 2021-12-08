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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:14444

На Сумщине авто перевернулось в кювет: водитель погиб

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Кушниры Роменского района погиб 55-летний водитель автомобиля Ауди.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 16 часов 30 минут, на автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи села Кушниры Роменского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi А6 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего автомобиль перевернулся, водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Два других пассажира повреждения не получили.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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