На Сумщине авто перевернулось в кювет: водитель погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 16 часов 30 минут, на автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи села Кушниры Роменского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi А6 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего автомобиль перевернулся, водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Два других пассажира повреждения не получили.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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