Укрзалізниця запускает «Слобожанский экспресс»

Свой первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасна - Харьков - Сумы, а на постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасна - Харьков, Харьков - Ворожба.
На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.
Экспресс отправится со станции Попасная в 7:30, прибудет на станцию Харьков-Пассажирский в 12:30, а в Сумах поезд встретят в 16:30, сообщает пресс-центр ЮЖД.
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