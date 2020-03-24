Сумщине добавили отобранный поезд до Харькова Новый региональный поезд «Слобожанский экспресс» соединил Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

Свой первый тестовый рейс поезд совершил 18 декабря по маршруту Попасная – Харьков - Сумы, а на постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная - Харьков, Харьков - Ворожба.

На маршруте будет работать современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд развивает максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона, то есть 170 мест, приспособлен для перевозки маломобильного населения.

С 21 декабря региональный поезд № 885/886 Харьков - Ворожба будет отправляться из г. Харьков в 09:05, прибывать в г. Сумы в 11:43, в г. Ворожба в 12:30.

Время отправления поезда в обратном направлении из г. Ворожба в 13:19, из г. Сумы в 14:10, прибытие в Харьков в 17:04.

На сегодня из Сум в Харьков и в обратном направлении можно добраться только 2 поездами: № 21 Харьков — Трускавец (следует через день, и имеет в составе только купейные вагоны), и №45 Ужгород-Лисичанск, прибывающий в Харьков после 22.00, что неудобно.

Курсирование «Слобожанского экспресса» будет производиться ежедневно, кроме среды.

Стоимость проезда от г. Харьков до г. Сумы (в зависимости от дня недели) в вагонах первого класса составляет от 177,41 грн. до 211,94 грн., в вагонах второго класса - от 129,23 грн. до 153,06 грн., до г. Ворожба - от 186,87 грн. до 223,50 грн. в вагонах первого класса от 135,66 грн. до 160,90 грн. – в вагонах второго класса.

Напомним: раньше поезда Сумы – Харьков ходили дважды в сутки, теперь же вернули хоть один.