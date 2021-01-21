Сумчанам продлили поезд до Карпат

Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта, который дает дополнительное сообщение региона с Буковелем через станцию Татаров, отправляется через день по четным числам из Сум с 24 декабря по 30 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:12. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 31 января в 14:30 и прибывать в Сумы в 9:56.
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