Сегодня "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда

ПАО "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда из-за регламентных работ, которые будут проводиться 21 января в 13:00. Об этом сообщает пресс служба УЗ.
Как отмечается, продажи билетов остановят на 15 минут.
"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлено", - говорится в сообщении.
Сегодня ночью, с 24 на 25 марта, в Конотоп прибудет специальный поезд, которым в связи с пандемией возвращаются на Родину...
Начиная с 29 марта, «Укрзалізниця» вводит прямые поезда от Шостки до Харькова и в обратном направлении....
В поезде 23-летний житель Днепропетровской области украл у жительницы Сумщины рюкзак, в котором находился кошелек с деньгами....
С 1 июня до 16 сентября будет курсировать поезд «Сумы - Одесса»....
С 9 июня «Укрзалізниця» запускает поезд «Сумы-Одесса»....