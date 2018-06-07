Сегодня "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда Пресслужба ПАО "Укрзализныця" 21 января сообщает о плановых работах, которые повлияют на сервис продажи билетов на поезда.

ПАО "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда из-за регламентных работ, которые будут проводиться 21 января в 13:00. Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Как отмечается, продажи билетов остановят на 15 минут.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлено", - говорится в сообщении.