На новогодние праздники сумчанам добавили поезд до Карпат

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту из Конотопа Дмитрий Власенко.
«Ложка меда в бочке дегтя... Укрзалізниця назначила дополнительный поезд в сторону горнолыжных курортов на Новогодние праздники.
Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта, который дает дополнительное сообщение региона с Буковелем через станцию Татаров, будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14:30 и прибывать в Сумы в 9:56.
https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/571086/
Поездом смогут воспользоваться жители Сум, Белополья, Ворожбы, Бурыни, Конотопа, Бахмача, Нежина. Поезд следует через ст. Киев, Ивано-Франковск. Расписание ниже. Билеты уже в продаже.
P.s. Но вообще с количеством поездов в новом графике, как говорится, полный тунец. Но об этом чуть позже», - написал эксперт.
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