Сумские пловцы отличились на чемпионате Украины 14-15 декабря в г. Каменское Днепропетровской области состоялся Чемпионат Украины по плаванию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Трое воспитанников Сумской ДЮСШО «Инваспорт» приняли участие в этих соревнованиях.

Владислав Кошман выступал в 6 дисциплинах и завоевал 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Причем во всех золотых заплывах Владислав выполнил нормативы мастера спорта Украины.

Виталий Кравченко на дистанции 100 м брассом завоевал серебряную награду.

К сожалению, от Сумской области разрешили принять участие только 3-м спортсменам, но согласно результатам протоколов соревнований, стало понятно, что наши девушки Ксения Каримова, Настя Гайдай и Настя Бурда также привезли бы золотые награды. Но…