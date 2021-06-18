Сумские пловцы отличились на чемпионате Украины

Трое воспитанников Сумской ДЮСШО «Инваспорт» приняли участие в этих соревнованиях.
Владислав Кошман выступал в 6 дисциплинах и завоевал 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Причем во всех золотых заплывах Владислав выполнил нормативы мастера спорта Украины.
Виталий Кравченко на дистанции 100 м брассом завоевал серебряную награду.
К сожалению, от Сумской области разрешили принять участие только 3-м спортсменам, но согласно результатам протоколов соревнований, стало понятно, что наши девушки Ксения Каримова, Настя Гайдай и Настя Бурда также привезли бы золотые награды. Но…
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