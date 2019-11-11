В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу

Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, являющемся организатором общественного обсуждения.
Предлагается изменить название улицы Зои Космодемьянской, которая не была переименована в порядке, установленном Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Общественное обсуждение будет проходить в формате электронных консультаций.
Предложения и замечания можно подать на адрес электронной почты arh@smr.gov.ua до 17 февраля 2022 включительно.
Обобщенные предложения и результаты общественного обсуждения управления архитектуры и градостроительства обнародуйте на официальном сайте Сумского городского совета до 3 марта 2022 года.
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