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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:2190

В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу

Начато общественное обсуждение при рассмотрении вопроса изменения названия (наименования) ул. Зои Космодемьянской.

Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, являющемся организатором общественного обсуждения.

Предлагается изменить название улицы Зои Космодемьянской, которая не была переименована в порядке, установленном Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Общественное обсуждение будет проходить в формате электронных консультаций.

Предложения и замечания можно подать на адрес электронной почты arh@smr.gov.ua до 17 февраля 2022 включительно.

Обобщенные предложения и результаты общественного обсуждения управления архитектуры и градостроительства обнародуйте на официальном сайте Сумского городского совета до 3 марта 2022 года.

Общество Переименование улицы
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