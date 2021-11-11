Игроки Сумского ЦОПа стартовали на чемпионате мира В Таиланде стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.

В турнире принимают участие игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ, Александр Бойко (Новая Каховка) и Алексей Бойко (Прилуки).

Наши ребята в первом матче на групповом этапе обыграли казахстанскую пару Аманжолов/Лапов 2:0 (21-10, 21-16). Впереди игры с чилийцами и россиянами.

Среди девушек играют Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, начавшие с победы над чешками Brinkova/Neuschaeferova 2:0.

Напомним: на прошлой неделе наши ребята заняли 5 место на чемпионате мира до 19 лет, девушки завоевали «бронзу».