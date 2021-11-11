Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:21293

Игроки Сумского ЦОПа стартовали на чемпионате мира

В Таиланде стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.

В турнире принимают участие игроки Центра олимпийской подготовки, созданного на базе волейбольного центра СумГУ, Александр Бойко (Новая Каховка) и Алексей Бойко (Прилуки).

Наши ребята в первом матче на групповом этапе обыграли казахстанскую пару Аманжолов/Лапов 2:0 (21-10, 21-16). Впереди игры с чилийцами и россиянами.

Среди девушек играют Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, начавшие с победы над чешками Brinkova/Neuschaeferova 2:0.

Напомним: на прошлой неделе наши ребята заняли 5 место на чемпионате мира до 19 лет, девушки завоевали «бронзу».

Спорт Пляжный волейбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Игроки Сумского ЦОПа заняли 5-е место на чемпионате мира
10.12.2021 10:29

Игроки Сумского ЦОПа заняли 5-е место на чемпионате мира

В Таиланде продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет....

Игроки Сумского ЦОПа вышли в 1/8 финала чемпионата мира
09.12.2021 09:42

Игроки Сумского ЦОПа вышли в 1/8 финала чемпионата мира

В Таиланде стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет....

Сумчанка выиграла первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
21.11.2021 18:06

Сумчанка выиграла первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

18-21 ноября в Сумах стартовал новый сезон чемпионата Украины по пляжному волейболу....

В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
18.11.2021 09:27

В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

18-20 ноября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 2021/2022....

Сумские пляжники вылетели с 4-звездочного турнира в Бразилии
11.11.2021 08:31

Сумские пляжники вылетели с 4-звездочного турнира в Бразилии

Квалификационный барьер соревнований FIVB WORLD TOUR 4* по пляжному волейболу успешно преодолела только одна из четырех украинских пар....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 человека
Сегодня 09:17
В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу
Сегодня 14:21
Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду
Сегодня 13:45
Игроки Сумского ЦОПа стартовали на чемпионате мира
Сегодня 13:21
В Сумах может появиться бульвар Левобережный
Сегодня 12:43
Сумской горсовет ничего не принял по поводу долгов водоканала перед энергетиками
Сегодня 12:02
В Глухове хотят преименовать улицу Зои Космодемьянской
Сегодня 12:00
Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)
Сегодня 11:13
В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом
Сегодня 11:08
В Сумах на Металлургов неизвестный украл камеру видеонаблюдения c подъезда (фото, видео)
Сегодня 11:03
Новый детсад в Сумах должен заработать с понедельника
Сегодня 10:37
У депутата Сумского горсовета родилась дочка, мэр следующий
Сегодня 10:20
view counter
view counter

Статьи

Ботулізм: причини, симптоми та профілактика небезпечної хвороби
Сегодня 09:37
У Сумській області 24 медзаклади первинки лікують пацієнтів із туберкульозом
Вчера 19:46
Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?
Вчера 17:20
Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
13.12.2021 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.