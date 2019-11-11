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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жители Стецковки не хотят декоммунизировать ул. Пионерскую

Завершено общественное обсуждение переименования улицы Пионерская в с. Стецковка Сумской ОТГ.

Управление архитектуры и градостроительства обобщило результаты при рассмотрении вопроса изменения названия (переименования) улицы Пионерская в селе Стецковка.

Такое обсуждение проводилось в соответствии с распоряжением городского головы от 21.09.2021 № 310-Р, в связи с тем, что улица Пионерская не была переименована в порядке и в сроки, установленные Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики».

Общественное обсуждение стартовало 28 сентября, предложения и замечания принимались управлением архитектуры и градостроительства до 7 декабря.

23 октября в Стецковке прошли запланированные общественные слушания, в которых приняли участие 35 жителей. В итоге собравшиеся единогласно поддержали единое предложение: оставить название улицы Пионерская.

До истечения срока общественного обсуждения другие предложения (замечания) в управление архитектуры и градостроительства не поступили.

Общество Декоммунизация Переименование улицы Стецковка
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