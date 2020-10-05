В Ахтырке хотят одну из улиц переименовать в честь почетного гражданина Рассмотрев обращение почетного консульства Азербайджанской Республики о сохранении светлой памяти о Мусеибе Багирове, Герое Советского Союза, азербайджанце, почетном гражданине г. Ахтырка, который был одним из тех героев, которые во время Второй мировой войны освобождали город Ахтырку от немецко-фа участие, предлагается переименование одной из улиц г. Ахтырка в честь Мусеиба Багирова или всех багировцев.

Предложения и замечания предоставляются с 11 по 22 января. – в письменной форме по адресу: г. Ахтырка ул. Чкалова, 27-а (отдел градостроительства и архитектуры Ахтырского городского совета); – по телефону (05446) 2-57-21 (с обязательным указание фамилии, имени и отчества гражданина, его адреса). Объединение граждан, другие юридические лица представляют предложения в письменной форме с указанием своего наименования и юридического адреса. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются, сообщает Отдел градостроительства и архитектуры Ахтырского городского совета.