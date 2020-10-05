В Ахтырке хотят одну из улиц переименовать в честь почетного гражданина

Предложения и замечания предоставляются с 11 по 22 января.
– в письменной форме по адресу: г. Ахтырка ул. Чкалова, 27-а (отдел градостроительства и архитектуры Ахтырского городского совета);
– по телефону (05446) 2-57-21 (с обязательным указание фамилии, имени и отчества гражданина, его адреса).
Объединение граждан, другие юридические лица представляют предложения в письменной форме с указанием своего наименования и юридического адреса. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются, сообщает Отдел градостроительства и архитектуры Ахтырского городского совета.
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