В Сумах может появиться бульвар Левобережный Сумчанам предлагается обсудить название бульвара в микрорайоне «Эспланада»

Начато общественное обсуждение при рассмотрении вопроса о присвоении названия (наименования) бульвара Левобережный в микрорайоне «Эспланада».

Организатором такого обсуждения является управление архитектуры и градостроительства.

Предлагается присвоить бульвару название «Левобережный».

Общественное обсуждение будет проходить в формате электронных консультаций.

Предложения и замечания можно подать на адрес электронной почты arh@smr.gov.ua до 17 февраля 2022 включительно.

Обобщенные предложения и результаты общественного обсуждения управления архитектуры и градостроительства обнародуйте на официальном сайте Сумского городского совета до 3 марта 2022 года.