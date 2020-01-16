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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:43473

В Сумах может появиться бульвар Левобережный

Сумчанам предлагается обсудить название бульвара в микрорайоне «Эспланада»

Начато общественное обсуждение при рассмотрении вопроса о присвоении названия (наименования) бульвара Левобережный в микрорайоне «Эспланада».

Организатором такого обсуждения является управление архитектуры и градостроительства.

Предлагается присвоить бульвару название «Левобережный».

Общественное обсуждение будет проходить в формате электронных консультаций.

Предложения и замечания можно подать на адрес электронной почты arh@smr.gov.ua до 17 февраля 2022 включительно.

Обобщенные предложения и результаты общественного обсуждения управления архитектуры и градостроительства обнародуйте на официальном сайте Сумского городского совета до 3 марта 2022 года.

Общество Бульвар Левобережный Общественное обсуждение Эспланада
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