В Сумах может появиться бульвар Левобережный

Начато общественное обсуждение при рассмотрении вопроса о присвоении названия (наименования) бульвара Левобережный в микрорайоне «Эспланада».
Организатором такого обсуждения является управление архитектуры и градостроительства.
Предлагается присвоить бульвару название «Левобережный».
Общественное обсуждение будет проходить в формате электронных консультаций.
Предложения и замечания можно подать на адрес электронной почты arh@smr.gov.ua до 17 февраля 2022 включительно.
Обобщенные предложения и результаты общественного обсуждения управления архитектуры и градостроительства обнародуйте на официальном сайте Сумского городского совета до 3 марта 2022 года.
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