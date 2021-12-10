У Сумах громадськість підтримала перейменування вулиці Зої Космодем’янської

Звіт оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради.

Громадське обговорення тривало відповідно до розпорядження міського голови з 10.12.21 по 17.02.22.

За його результатами більшість учасників громадського обговорення підтримало пропозицію щодо перейменування вулиці Зої Космодем'янської на вулицю Івана Брюховецького. Щодо такої пропозиції надійшло звернення від 28 фізичних осіб та від Сумського національного аграрного університету (48 членів вченої ради СНАУ).

Також від одного сумчанина надійшла пропозиція перейменувати вулицю Зої Космодем'янської на вулицю Кирила Розумовського.

Окрім того, отримано колективне звернення від трьох осіб, що проживають на вулиці Зої Космодем’янської, щодо залишення назви вулиці без змін.

https://smr.gov.ua/.../25036-zvit-pro-uzagalnennya...