Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:48206

У Сумах громадськість підтримала перейменування вулиці Зої Космодем’янської

Управління архітектури та містобудування узагальнило пропозиції (зауваження), що надійшли під час громадського обговорення питання зміни назви (перейменування) вулиці Зої Космодем’янської.

Звіт оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради.

Громадське обговорення тривало відповідно до розпорядження міського голови з 10.12.21 по 17.02.22.

За його результатами більшість учасників громадського обговорення підтримало пропозицію щодо перейменування вулиці Зої Космодем'янської на вулицю Івана Брюховецького. Щодо такої пропозиції надійшло звернення від 28 фізичних осіб та від Сумського національного аграрного університету (48 членів вченої ради СНАУ).

Також від одного сумчанина надійшла пропозиція перейменувати вулицю Зої Космодем'янської на вулицю Кирила Розумовського.

Окрім того, отримано колективне звернення від трьох осіб, що проживають на вулиці Зої Космодем’янської, щодо залишення назви вулиці без змін.

https://smr.gov.ua/.../25036-zvit-pro-uzagalnennya...

 
Общество Переименование улицы
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Конотопской громаде хотят переименовать улицу в честь героя АТО
14.02.2022 17:49

В Конотопской громаде хотят переименовать улицу в честь героя АТО

В исполнительный комитет городского совета Конотопа поступило предложение от старосты Подлипненского старостинского округа по поводу переименования улицы Короленко в с....

В Ахтырке хотят одну из улиц переименовать в честь почетного гражданина
15.01.2022 09:29

В Ахтырке хотят одну из улиц переименовать в честь почетного гражданина

Рассмотрев обращение почетного консульства Азербайджанской Республики о сохранении светлой памяти о Мусеибе Багирове, Герое Советского Союза, азербайджанце, почетном гражданине г....

В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу
15.12.2021 14:21

В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу

Начато общественное обсуждение при рассмотрении вопроса изменения названия (наименования) ул. Зои Космодемьянской....

В Глухове хотят преименовать улицу Зои Космодемьянской
15.12.2021 12:00

В Глухове хотят преименовать улицу Зои Космодемьянской

В Глуховском городском совете планируется общественное слушание по переименованию улицы Зои Космодемьянской....

Жители Стецковки не хотят декоммунизировать ул. Пионерскую
10.12.2021 17:08

Жители Стецковки не хотят декоммунизировать ул. Пионерскую

Завершено общественное обсуждение переименования улицы Пионерская в с. Стецковка Сумской ОТГ....

Новости

У Сумах оприлюднили результати присвоєння назви бульвару у районі Еспланади
Сегодня 14:01
У Сумах громадськість підтримала перейменування вулиці Зої Космодем’янської
Сегодня 13:48
Обстріл російськими військовими населеного пункту на Сумщині - розпочато досудове розслідування
Сегодня 13:43
У Шостці в багатоповерхівці горіла електрощитова
Сегодня 13:19
У Лебедині п'яний водій намагався відкупитися від поліції
Сегодня 12:38
У Ромнах сталася потрійна ДТП: постраждала дитина
Сегодня 11:57
На війні загинув колишній футболіст сумського “Спартака”
Сегодня 11:41
Окупанти з території РФ обстріляли психоневрологічний інтернат - розпочато досудове розслідування
Сегодня 11:30
На Конотопщині водій намагався відкупитися від поліцейських
Сегодня 10:58
Минулої доби на Сумщині виявили 1153 вибухонебезпечних предмета
Сегодня 10:21
У Тростянці розпочали роботу дві чергові групи в дитсадках
Сегодня 09:44
росіяни вбили 217 та поранили понад 393 дитини в Україні
Сегодня 09:01
view counter

Статьи

Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Сегодня 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
Вчера 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
Вчера 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
22.04.2022 13:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.