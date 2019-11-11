В Глухове хотят преименовать улицу Зои Космодемьянской В Глуховском городском совете планируется общественное слушание по переименованию улицы Зои Космодемьянской.

Все заинтересованные граждане приглашаются 26 января 2022 года в 14.00 в актовый зал Глуховского городского совета по ул. Шевченко, 6.

Замечания и предложения от общественности принимаются до 23.01.2022 по адресу: 41400, г. Глухов, ул. Шевченко, 4, отдел градостроительства и архитектуры городского совета, тел. (05444)24174, эл.почта: arhgl@ukr.net.

За проведение общественного обсуждения отвечает непосредственно начальник отдела градостроительства и архитектуры городского совета Александр Хренов, сообщили в Глуховском горсовете.