В Глухове хотят преименовать улицу Зои Космодемьянской

Все заинтересованные граждане приглашаются 26 января 2022 года в 14.00 в актовый зал Глуховского городского совета по ул. Шевченко, 6.
Замечания и предложения от общественности принимаются до 23.01.2022 по адресу: 41400, г. Глухов, ул. Шевченко, 4, отдел градостроительства и архитектуры городского совета, тел. (05444)24174, эл.почта: arhgl@ukr.net.
За проведение общественного обсуждения отвечает непосредственно начальник отдела градостроительства и архитектуры городского совета Александр Хренов, сообщили в Глуховском горсовете.
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