Украинцы не могут сгенерировать в Дії COVID-документы: в Минцифры рассказали о сбое В электронной системе здравоохранения Украины 13 декабря произошел технический сбой.

Из-за него украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификаты в Дії.

Об этом ТСН рассказали в Министерстве цифровой трансформации. Отметим, что система обеспечивает весь электронный оборот медицинских документов и обмен данными.

В ведомстве заверили, что сегодня должны устранить проблему.

Сбои при генерировании сертификатов. Источник: tsn.ua

Сбои произошли в день запуска тестирования проекта "єПідтримка" – выплат по тысяче гривен вакцинированным украинцам.

Отмечается, что изначально COVID-документы не появлялись в перечне доступных, а затем категория "COVID-сертификаты" и вовсе исчезла. По состоянию на 20:00, в этом разделе появлялась ошибка.

Проектный менеджер Минцифры Екатерина Черногоренко пояснила, что перезагрузка приложения потребует нового запроса на генерирование сертификатов.

"Это сделано для безопасности ваших и всех пользователей медицинских данных", – подчеркнула она.