Украинцы не могут сгенерировать в Дії COVID-документы: в Минцифры рассказали о сбое

Из-за него украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификаты в Дії.
Об этом ТСН рассказали в Министерстве цифровой трансформации. Отметим, что система обеспечивает весь электронный оборот медицинских документов и обмен данными.
В ведомстве заверили, что сегодня должны устранить проблему.
Сбои произошли в день запуска тестирования проекта "єПідтримка" – выплат по тысяче гривен вакцинированным украинцам.
Отмечается, что изначально COVID-документы не появлялись в перечне доступных, а затем категория "COVID-сертификаты" и вовсе исчезла. По состоянию на 20:00, в этом разделе появлялась ошибка.
Проектный менеджер Минцифры Екатерина Черногоренко пояснила, что перезагрузка приложения потребует нового запроса на генерирование сертификатов.
"Это сделано для безопасности ваших и всех пользователей медицинских данных", – подчеркнула она.