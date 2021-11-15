Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандную косметику и одежду

11 декабря на таможенном посту "Бачевск" задержан гражданин Молдовы, который не задекларировал по установленной форме и не заявил в ходе устного опроса о наличии у него товаров, подлежащих таможенному оформлению и налогообложению: парфюмированных спреев "Victoria's Secret" (144 шт.), кремов (50 шт.), массажеров против морщин (5 шт.), женских кардиганов (10 шт.) и платьев (52 шт.).
На гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины, товар временно изъят.
Ориентировочная стоимость изъятых товаров 122 тыс. гривен.
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