Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:05297

Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандную косметику и одежду

Предотвращена попытка незаконного перемещения косметических средств и одежды стоимостью около 122 тыс гривен.

11 декабря на таможенном посту "Бачевск" задержан гражданин Молдовы, который не задекларировал по установленной форме и не заявил в ходе устного опроса о наличии у него товаров, подлежащих таможенному оформлению и налогообложению: парфюмированных спреев "Victoria's Secret" (144 шт.), кремов (50 шт.), массажеров против морщин (5 шт.), женских кардиганов (10 шт.) и платьев (52 шт.).

На гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины, товар временно изъят.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров 122 тыс. гривен.

Право Граница контрабанда Таможня
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пограничники обнаружили коллекцию швейцарских часов, переданную из Москвы
06.12.2021 16:42

На Сумщине пограничники обнаружили коллекцию швейцарских часов, переданную из Москвы

В пункте пропуска «Бачевск» на границе с РФ пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили коллекцию швейцарских часов....

Россиянка пыталась незаконно вывезти из Украины старинную Библию
06.12.2021 15:00

Россиянка пыталась незаконно вывезти из Украины старинную Библию

В субботу, 4 декабря, на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни задержана гражданка РФ, среди личных вещей которой была обнаружена Библия,...

Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны
29.11.2021 16:01

Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны

28 ноября на таможенный пост «Бачевск» из России прибыл микроавтобус «Мерседес» под управлением гражданина Молдовы....

На Сумщине пограничники изъяли мобилки на миллион гривен
21.11.2021 08:53

На Сумщине пограничники изъяли мобилки на миллион гривен

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили партию смартфонов, перемещавшихся через границу с утаиванием от...

На Сумской таможне изъяли 65 бутылок водки
15.11.2021 14:50

На Сумской таможне изъяли 65 бутылок водки

14 ноября на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни предотвращена попытка незаконного ввоза 66 бутылок водки «Царская Чарка», объемом 1 л,...

view counter
view counter

Статьи

Локальный феодализмом на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.