Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандную косметику и одежду Предотвращена попытка незаконного перемещения косметических средств и одежды стоимостью около 122 тыс гривен.

11 декабря на таможенном посту "Бачевск" задержан гражданин Молдовы, который не задекларировал по установленной форме и не заявил в ходе устного опроса о наличии у него товаров, подлежащих таможенному оформлению и налогообложению: парфюмированных спреев "Victoria's Secret" (144 шт.), кремов (50 шт.), массажеров против морщин (5 шт.), женских кардиганов (10 шт.) и платьев (52 шт.).

На гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины, товар временно изъят.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров 122 тыс. гривен.