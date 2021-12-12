На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 158 человек COVID-19 подтвердили у 158 человек (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 22, Сумской р-н – 94, Шосткинский р-н – 16).

По состоянию на 12 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2698 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 119 817 человек, из них за минувшие сутки – 347 (Конотопский р-н – 151, Сумский р-н – 196).